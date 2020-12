L' auto si schianta contro un muro | tragica morte di una 34enne

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 4 dicembre 2020 - Una donna di 34 anni è morta nella notte in un tragico incidente avvenuto a Castiglione della Pescaia , in provincia di Grosseto. La donna era ...

La Nazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 4 dicembre 2020 - Una donna di 34 anni è morta nella notte in un tragico incidente avvenuto a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. La donna era al ...