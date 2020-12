L’attore muore a 38 anni | ha raccontato la sua malattia sui social

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Lutto a Hollywood. Il comico di Los Angeles Joe Luna è morto a causa del Covid, pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale e aver documentato, per giorni, la sua battaglia attraverso i. L'attore, noto con il nome d'arte Joe El Cholo, è deceduto in un ospedale di L.A. e aveva solo 38. Joe aveva parlato per la prima volta del virus il mese scorso su Instagram, rivelando che soffriva di dolori al petto e polmonite. (Continua..) «Wow, questo non è uno scherzo e soprattutto se sei diabetico pioverà forte su di te», ha sottotitolato un post del 21 novembre. «Per favore, abbi cura di te», ha aggiunto in un video. «Non pensare di potertene occupare da solo. ... Se pensi che COVID sia uno scherzo - se pensi che questo non sarai tu - allora fidati di me, perché colpisce tutti in modo ...