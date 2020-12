Immortals Fenyx Rising troppo simile a Zelda | Breath of the Wild? Un video ci mostra le similitudini

(Di venerdì 4 dicembre 2020) The Legend ofof theè un capolavoro che ha molto ispirato RPG ed Action Adventure usciti successivamente. Si è parlato molto delletra il titolo Nintendo e altri giochi, caso recente Genshin Impact, che alla fine si è rivelato invece piuttosto distante dal modello. Caso diverso per l'appena rilasciato, l'avvincente avventura dinamica di Ubisoft che vola sulle ali della mitologia. Unrealizzato da GameSpot mette in luce tutte leche stampa e pubblico stanno riportando: vediamo di che si tratta. Il, in appena 3 minuti, svariati punti di contatto, se non di ispirazione diretta. Altri, invece, suonano un po' ...

Ultime Notizie dalla rete : Immortals Fenyx

