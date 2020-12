Il nuovo Dpcm 3 dicembre | cosa si può fare e non fare | tutte le regole di Natale 2020 e i metodi per ' aggirarle'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il decreto ministeriale è stato pubblicato ieri poco prima della mezzanotte sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri. Ecco le norme da seguire e le possibilità per i ricongiungimenti ...

Nuovo Dpcm Natale, le misure. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra anche per raggiungere le seconde case. Per quanto riguarda bar e ristoranti ...A margine delle comunicazioni di Giuseppe Conte circa il nuovo Dpcm, il Governatore della Puglia Michele Emiliano conferma le misure già in vigore con precedente ordinanza fino al 23 dicembre. «Con ...