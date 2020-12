Il Natale solidale di Oxfam in Lombardia, per sostenere la risposta al Covid-19 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna anche quest’anno in Lombardia il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa “Incarta il presente, regala un futuro”. Fino al 24 dicembre sarà infatti possibile, in 18 store di tutta la regione, sostenere la risposta di Oxfam all’emergenza Covid-19 nelle più gravi crisi umanitarie del mondo e offrire un aiuto concreto alle famiglie che in Italia sono a rischio povertà ed esclusione. Per tutto il periodo natalizio oltre 30 volontari di Oxfam saranno presenti nei punti vendita Coin e ToySuper Giocattoli di Milano, Bergamo, Brescia, Como e Varese, per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari nelle aree del mondo più vulnerabili, ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna anche quest’anno inildiItalia con l’iniziativa “Incarta il presente, regala un futuro”. Fino al 24 dicembre sarà infatti possibile, in 18 store di tutta la regione,ladiall’emergenza-19 nelle più gravi crisi umanitarie del mondo e offrire un aiuto concreto alle famiglie che in Italia sono a rischio povertà ed esclusione. Per tutto il periodo natalizio oltre 30 volontari disaranno presenti nei punti vendita Coin e ToySuper Giocattoli di Milano, Bergamo, Brescia, Como e Varese, per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari nelle aree del mondo più vulnerabili, ...

