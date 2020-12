I bambini soldato del Risorgimento

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Jacopo Lorenzini Pubblichiamo, per gentile concessione della casa editrice Salerno, un estratto di L'elmo di Scipio. Storie delin uniforme Le accademie militari nelle quali entrano Salvatore, Enrico e Cesare hanno una sola funzione: quella di sfornare buoni ufficiali, dove con buoni si intende resistenti alla fatica, capaci di stare in società e tecnicamente in grado di esercitare il mestiere delle armi, rigorosamente in quest’ordine di priorità. Che i futuri ufficiali si dimostrino in grado di padroneggiare le discipline militari è certamente gradito, ma non fondamentale: sono i fattori morali, fisici e comportamentali a essere valorizzati maggiormente. È la Restaurazione che dura da quindici anni, e che non accenna a finire. Gli ufficiali che si formano nelle accademie sono pochi, pochissimi. La Nunziatella negli anni ’30 ospita ...