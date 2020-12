Gregoraci sa che Briatore è adirato: spettro avvocati e appello al GF Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le ultime parole di Elisabetta sulla questione che ha visto coinvolto l'imprenditore con Giulia Salemi. Lei teme la reazione dell'ex marito, spunta una terza persona e fa una richiesta particolare al programma... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le ultime parole di Elisabetta sulla questione che ha visto coinvolto l'imprenditore con Giulia Salemi. Lei teme la reazione dell'ex marito, spunta una terza persona e fa una richiesta particolare al programma... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Cassand03774958 : @thehsama @Lawyerg08097353 Perfettamente d accordo hanno tutti capito che non gli conviene mettersi contro quell oc… - jesusinLAX : La nomination poi oggi è in positivo proprio per evitare che altri rischino di uscire quando c’è tipo la Gregoraci… - Cassand03774958 : @Lawyerg08097353 @thehsama Stamattina Giulia è la gregoraci si sono baciate ma dai che ipocrisia forza dayane tu ch… - katiadiluna16 : Raga #mattino5 ha appena lanciato una bomba su Eligreg ?? Che ne pensate? #GFVIP #GrandeFratelloVip… - TopMello_ : RT @Gfvip20202: Stamattina a #Mattino5 è già partito lo sputtanamento delle ragazze, per difendere la Gregoraci che palesemente è in torto… -