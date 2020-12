Giuseppe Conte viene letteralmente “sbranato” : ecco la triste realtà (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm in vigore da oggi venerdì 4 Dicembre. Bufera sul premier al quale vengono mosse pesanti critiche. Giuseppe Conte nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, ha firmato il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il dpcm entra in vigore oggi, venerdì 4 Dicembre. Rispetto alla bozza di ieri è stata cambiata solo la norma sullo sport: le competizioni di livello agonistico sono le uniche consentite. Nel nuovo decreto viene sconsigliato di ricevere persone nella propria abitazione: “sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Per quanto riguarda le abitazioni private è fortemente sconsigliato di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza.“. Le ordinanze ... Leggi su kronic (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha firmato il nuovo dpcm in vigore da oggi venerdì 4 Dicembre. Bufera sul premier al quale vengono mosse pesanti critiche.nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, ha firmato il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il dpcm entra in vigore oggi, venerdì 4 Dicembre. Rispetto alla bozza di ieri è stata cambiata solo la norma sullo sport: le competizioni di livello agonistico sono le uniche consentite. Nel nuovo decretosconsigliato di ricevere persone nella propria abitazione: “sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Per quanto riguarda le abitazioni private è fortemente sconsigliato di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza.“. Le ordinanze ...

