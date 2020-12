GFVIP, Elisabetta Gregoraci preoccupata per la reazione di Briatore: cosa ha detto? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decisa ad uscire quando i termini saranno opportuni, Elisabetta Gregoraci non rimarrà nella casa del GFVIP oltre il dovuto, soprattutto non ha nessuna intenzione di trascorrere le feste a Cinecittà lontano dal figlio Nathan Falco. Elisabetta è sicuramente uno dei personaggi più amati di questo Grande Fratello, la sua assenza peserà ma soprattutto mancherà a Pierpaolo Petrelli che con la conduttrice ha creato un rapporto speciale. In questi giorni la Gregoraci ha manifestato la sua preoccupazione per quello che sta succedendo fuori la casa, pur non sapendo niente la conduttrice è certa che in seguito alle ultimi dichiarazioni fatte su Giulia Salemi l’ex marito Briatore si sia arrabbiato. Elisabetta teme la reazione dell’imprenditore ed eventuali ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decisa ad uscire quando i termini saranno opportuni,non rimarrà nella casa deloltre il dovuto, soprattutto non ha nessuna intenzione di trascorrere le feste a Cinecittà lontano dal figlio Nathan Falco.è sicuramente uno dei personaggi più amati di questo Grande Fratello, la sua assenza peserà ma soprattutto mancherà a Pierpaolo Petrelli che con la conduttrice ha creato un rapporto speciale. In questi giorni laha manifestato la sua preoccupazione per quello che sta succedendo fuori la casa, pur non sapendo niente la conduttrice è certa che in seguito alle ultimi dichiarazioni fatte su Giulia Salemi l’ex maritosi sia arrabbiato.teme ladell’imprenditore ed eventuali ...

