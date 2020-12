Ferrari, si cambia: Cardile responsabile del telaio, Resta alla Haas (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novità nell'organigramma tecnico della scuderia Ferrari: dai 1 gennaio 2021, infatti, Simone Resta lascerà l'incarico di responsabile dell'area Ingegneria telaio del team, per andare a rinforzare la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novità nell'organigramma tecnico della scuderia: dai 1 gennaio 2021, infatti, Simonelascerà l'incarico didell'area Ingegneriadel team, per andare a rinforzare la ...

Nella nota diramata oggi dal team di Maranello si legge che Resta passerà in Haas a partire dalla prossima stagione, con Enrico Cardile che diverrà nuovo responsabile per quanto riguarda il telaio ...

Il motore Ferrari nel 2021 avrà 50 cv in più rispetto alla SF-1000: podio possibile in tutte le gare

A Maranello sono fiduciosi di poter avere dal nuovo motore per il 2021 circa 50 cv in più rispetto all’attuale motore della SF-1000: la ...

