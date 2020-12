F1, Pietro Fittipaldi: “Oggi è stato fantastico ed emozionante. Domani farò un altro passo avanti” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pietro Fittipaldi ha concluso la sua prima giornata da pilota di Formula 1 con un discreto 18° posto assoluto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir 2020. Il 24enne brasiliano, nipote del due volte campione iridato Emerson Fittipaldi, ha svolto un buon lavoro attestandosi a meno di quattro decimi di ritardo sul giro secco con la Haas dall’esperto compagno di squadra danese Kevin Magnussen. Il terzo pilota del team americano è stato chiamato in Bahrain per sostituire Romain Grosjean, in seguito al bruttissimo incidente di cui si è reso protagonista il francese domenica scorsa. Di seguito le dichiarazioni di Pietro Fittipaldi al termine del venerdì di Sakhir, riportate dal sito ufficiale della Haas. “Oggi è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha concluso la sua prima giornata da pilota di Formula 1 con un discreto 18° posto assoluto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir 2020. Il 24enne brasiliano, nipote del due volte campione iridato Emerson, ha svolto un buon lavoro attestandosi a meno di quattro decimi di ritardo sul giro secco con la Haas dall’esperto compagno di squadra danese Kevin Magnussen. Il terzo pilota del team americano èchiamato in Bahrain per sostituire Romain Grosjean, in seguito al bruttissimo incidente di cui si è reso protagonista il francese domenica scorsa. Di seguito le dichiarazioni dial termine del venerdì di Sakhir, riportate dal sito ufficiale della Haas....

