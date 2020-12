Deputato anti-Lgbt beccato a festino con omosessuali (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è dimesso József Szajer, politico ungherese appartenente al partito del premier Viktor Orban dopo che è stato beccato ad festino a luci rosse tra orge omosessuali ed ecstasy. Venerdì notte József Szajer era stato fermato dalla polizia belga a Bruxelles, mentre partecipava a un party a luci rosse con altri 25 uomini. La serata, poi, era poi sfociata in un’orgia che, ovviamente, ha implicato la mancanza del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è dimesso József Szajer, politico ungherese appartenente al partito del premier Viktor Orban dopo che è statoada luci rosse tra orgeed ecstasy. Venerdì notte József Szajer era stato fermato dalla polizia belga a Bruxelles, mentre partecipava a un party a luci rosse con altri 25 uomini. La serata, poi, era poi sfociata in un’orgia che, ovviamente, ha implicato la mancanza del Articolo completo: dal blog SoloDonna

