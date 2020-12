Covid. Nardella: "Aree di massima allerta per lo shopping. Controlli potenziati" (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Abbiamo individuato cinque Aree di massima allerta nella città che sono le Aree dove c'è più concentrazione di attività commerciali, artigianali, dove si concentrerà lo shopping natalizio . In queste ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Abbiamo individuato cinquedinella città che sono ledove c'è più concentrazione di attività commerciali, artigianali, dove si concentrerà lonatalizio . In queste ...

imptechnology : RT @qn_lanazione: #Covid. #Nardella: 'Aree di massima allerta per lo shopping. Controlli potenziati' - qn_lanazione : #Covid. #Nardella: 'Aree di massima allerta per lo shopping. Controlli potenziati' - NotizieAbruzzo : Covid, carcere di Sulmona: le osservazioni di Nardella (UIL) - LaCilans : Covid Firenze, Nardella: 3200 test a studenti medie, solo 3 positivi Si tratta di un numero estremamente ridotto, c… - reteabruzzocom : NARDELLA (UIL): SEMPRE PIU’ DISAGI PER DETENUTI COVID IN OSPEDALE DELL’AQUILA -