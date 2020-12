Comportamenti green, influenzati dai figli in 4 famiglie su 10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - famiglie italiane sempre più orientate ad adottare Comportamenti e scelte sostenibili, grazie anche alla maggiore qualità dell'informazione e alla formazione dei figli offerta dalla scuola. Sono alcune delle evidenze di una survey, cui hanno partecipato circa 500 tra genitori e insegnanti, condotta da E.On con Pleiadi e Meteo Expert, nell'ambito del progetto Odiamo Gli Sprechi, che quest'anno ha coinvolto 4.500 alunni di 180 classi in circa 50 scuole primarie e secondarie di primo grado in un progetto educativo per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all'uso consapevole delle risorse naturali. I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso di un evento virtuale a conclusione del progetto Odiamo Gli Sprechi, avviato a inizio ottobre. Rispetto a cinque anni fa, oltre a fare maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) -italiane sempre più orientate ad adottaree scelte sostenibili, grazie anche alla maggiore qualità dell'informazione e alla formazione deiofferta dalla scuola. Sono alcune delle evidenze di una survey, cui hanno partecipato circa 500 tra genitori e insegnanti, condotta da E.On con Pleiadi e Meteo Expert, nell'ambito del progetto Odiamo Gli Sprechi, che quest'anno ha coinvolto 4.500 alunni di 180 classi in circa 50 scuole primarie e secondarie di primo grado in un progetto educativo per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all'uso consapevole delle risorse naturali. I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso di un evento virtuale a conclusione del progetto Odiamo Gli Sprechi, avviato a inizio ottobre. Rispetto a cinque anni fa, oltre a fare maggior ...

zazoomblog : Comportamenti green influenzati dai figli in 4 famiglie su 10 - #Comportamenti #green #influenzati - TV7Benevento : Comportamenti green, influenzati dai figli in 4 famiglie su 10... - Adnkronos : Comportamenti green, influenzati dai figli in 4 famiglie su 10 - EON_Italia : Crediamo fortemente che le nuove generazioni abbiano un ruolo sociale nel promuovere il cambiamento dei comportamen… - LaStampaTV : VIDEO | Economia circolare, Tomasi (Conou): 'Perché i comportamenti dei produttori sono decisivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Comportamenti green Comportamenti green, influenzati dai figli in 4 famiglie su 10 Adnkronos Comportamenti green, influenzati dai figli in 4 famiglie su 10

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Famiglie italiane sempre più orientate ad adottare comportamenti e scelte sostenibili, grazie anche alla maggiore qualità dell’informazione e alla formazione dei figli offer ...

In Toscana la raccolta differenziata è cresciuta del 4% nell’ultimo anno

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’Ambiente Monia Monni hanno presentato oggi ufficialmente i sulle raccolte ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Famiglie italiane sempre più orientate ad adottare comportamenti e scelte sostenibili, grazie anche alla maggiore qualità dell’informazione e alla formazione dei figli offer ...Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’Ambiente Monia Monni hanno presentato oggi ufficialmente i sulle raccolte ...