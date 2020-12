Ciclismo, il Team Sunweb cambia nome: diventerà Team DSM nel 2021. Novità anche per Bahrain e AG2R (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Team Sunweb cambierà nome nel 2021. La formazione olandese, iscritta al circuito World Tour, avrà infatti il sostegno di un nuovo main sponsor e questo comporterà dei mutamenti. La squadra si chiamerà Team DSM: la multinazione olandese, attiva nei settori della scienza della vita e della scienza dei materiali, era già partner da diversi anni ma ha aumentato sensibilmente il proprio impegno, mentre la Sunweb diminuirà il proprio apporto, pur restando al fianco della compagine guidata da Iwan Spekenbrink (comportamento inevitabile, visto che l’azienda è attiva nel settore turistico, gravemente colpito a livello economico dall’emergenza sanitaria). Cambieranno anche i colori: nero e azzurro sostituiranno il bianco e il rosso. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilcambierànel. La formazione olandese, iscritta al circuito World Tour, avrà infatti il sostegno di un nuovo main sponsor e questo comporterà dei mutamenti. La squadra si chiameràDSM: la multinazione olandese, attiva nei settori della scienza della vita e della scienza dei materiali, era già partner da diversi anni ma ha aumentato sensibilmente il proprio impegno, mentre ladiminuirà il proprio apporto, pur restando al fianco della compagine guidata da Iwan Spekenbrink (comportamento inevitabile, visto che l’azienda è attiva nel settore turistico, gravemente colpito a livello economico dall’emergenza sanitaria). Cambierannoi colori: nero e azzurro sostituiranno il bianco e il rosso. Il ...

stefanorizzato : Il @TeamSunweb cambia nome: dal 2021 si chiamerà Team DSM e avrà come sponsor principale una multinazionale olandes… - team_trentino : Il nostro pensiero vale poco o niente, rispetto alla gravità della perdita che il ciclismo e il mondo in generale s… - zazoomblog : Ciclismo Michal Kwiatkowski rinnova per tre anni con il Team Ineos - #Ciclismo #Michal #Kwiatkowski - OA_Sport : Ciclismo, Michal Kwiatkowski rinnova per tre anni con il Team Ineos - corradone91 : RT @RaiSport: #FabioAru riparte dal team #QhubekaAssos ??? Il #ciclista sardo: 'Sono felice, soluzione ideale' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Team NASCE LA AR MONEX WOMEN'S PRO CYCLING TEAM TUTTOBICIWEB.it Nuovo main sponsor (e nuovi colori) per la Sunweb, ecco il Team DSM

Nella conferenza di presentazione della squadra per la stagione 2021 che è ancora in corso, la notizia principale è stata subito comunicata: dopo quattro anni, Sunweb termina il patrocinio con la form ...

Premio ’Coraggio e Avanti’ a Ganna E Tosatto è l’Ammiraglio d’oro 2020

di Antonio Mannori Da tradizione era questo per il ciclismo il tempo della consegna dei vari riconoscimenti e premi, come quello denominato "Coraggio e Avanti" che da 17 anni il gruppo degli Amici del ...

Nella conferenza di presentazione della squadra per la stagione 2021 che è ancora in corso, la notizia principale è stata subito comunicata: dopo quattro anni, Sunweb termina il patrocinio con la form ...di Antonio Mannori Da tradizione era questo per il ciclismo il tempo della consegna dei vari riconoscimenti e premi, come quello denominato "Coraggio e Avanti" che da 17 anni il gruppo degli Amici del ...