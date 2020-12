Benedetta Rossi lo dichiara apertamente | “Ormai sono inseparabili”

_carotino : incantato dalle storie di benedetta rossi che fa lo stampo per il sapone - la_rottermaier : @hevalwoland @micheledalai e il libro più venduto é quello di Benedetta Rossi - PaoloAdobati1 : @Cambiacasacca Almeno la tua non ha speso soldi con la collezione di libri Clerici, Parodi, Benedetta Rossi. -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

La food blogger Benedetta Rossi non sta bene? I followers sono allarmati per via dello stato di salute. Vediamo che è successo.Oltre 312mila iscritti al canale Youtube, 300mila followers su Instagram. E ora un libro — «La cucina botanica — che è diventato un caso. Il segreto del successo della food influencer monzese? Il modo ...