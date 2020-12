Alfonso Signorini si lascia andare e svela: “Mi sentirò meno solo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un nuovo appuntamento con il GF VIP, l’amato reality condotto dall’amato Alfonso Signorini, che si lascia andare ad una confessione intensa foto facebookNuova emozionante puntata con il GF VIP, l’amatissimo reality condotto da Alfonso Signorini, in compagnia di Pupo ed Antonella Elia: ad inizio programma arriva una frase molto dolce rivelata dallo stesso conduttore. Emozioni a non finire, colpi di scena e grande entusiasmo per questa edizione 2020 del Grande Fratello VIP, che ritorna nella versione del doppio appuntamento grazie al grande successo, al consenso, e agli ascolti fatti registrare. La trasmissione infatti non smette di tener compagnia a milioni di telespettatori, incollati davanti allo schermo del televisione, in attesa di scoprire quali novità e come ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un nuovo appuntamento con il GF VIP, l’amato reality condotto dall’amato, che siad una confessione intensa foto facebookNuova emozionante puntata con il GF VIP, l’amatissimo reality condotto da, in compagnia di Pupo ed Antonella Elia: ad inizio programma arriva una frase molto dolce rivelata dallo stesso conduttore. Emozioni a non finire, colpi di scena e grande entusiasmo per questa edizione 2020 del Grande Fratello VIP, che ritorna nella versione del doppio appuntamento grazie al grande successo, al consenso, e agli ascolti fatti registrare. La trasmissione infatti non smette di tener compagnia a milioni di telespettatori, incollati davanti allo schermo del televisione, in attesa di scoprire quali novità e come ...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - Patrizi37284092 : RT @anit_rap: Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuo… - vallini_chiara : RT @anit_rap: Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuo… - antonel20674311 : RT @anit_rap: Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuo… - cabellomirage : RT @anit_rap: Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini Alfonso Signorini annuncia ai Vip la diretta in programma questa sera - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Capodanno con vipponi

Manca solo l’ufficialità ma il prossimo giovedì 31 dicembre, i “Vipponi” ovvero i concorrenti del “Grande Fratello Vip”, terranno compagnia agli italiani insieme con il conduttore Alfonso Signorini. I ...

Grande Fratello Vip; salta all'ultimo l'entrata nella casa di Alex Di Giorgio: "Grazie Signorini, ma non posso"

Alfonso Signorini aveva detto che nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe entrato uno sportivo gay, non facendo però il nome.

Manca solo l’ufficialità ma il prossimo giovedì 31 dicembre, i “Vipponi” ovvero i concorrenti del “Grande Fratello Vip”, terranno compagnia agli italiani insieme con il conduttore Alfonso Signorini. I ...Alfonso Signorini aveva detto che nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe entrato uno sportivo gay, non facendo però il nome.