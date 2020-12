Zaia sul nuovo Dpcm: «Nei piccoli centri anziani soli. È un testo preconfezionato, non ci hanno ascoltato» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente del Veneto: Ho ricevuto la bozza ieri alle 2 del mattino con richiesta di parere entro le 12. Non è vero che noi sapevamo in che modo avrebbero chiuso Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente del Veneto: Ho ricevuto la bozza ieri alle 2 del mattino con richiesta di parere entro le 12. Non è vero che noi sapevamo in che modo avrebbero chiuso

fauss77 : @Giulio29375125 @matteosalvinimi Il capitano sul Tso si é già espresso......non é minaccia... - bizcommunityit : Zaia sul nuovo Dpcm: «Nei piccoli centri anziani soli. È un testo preconfezionato, non ci hanno ascoltato» - valy_s : @AlbSovr @cris_cersei @natolibero68 @Luca_Mussati Ecco esatto. Anche in Parlamento hanno puntato soprattutto sul fa… - Borghi_Tv : @matteosalvinimi Nessun commento riguardo la parte del discorso di quell'infame sul TSO? Ah no, è vero, perché TSO… - Italia_Notizie : Zaia sul nuovo Dpcm: «Nei piccoli centri anziani soli. È un testo preconfezionato, non ci hanno ascoltato» -