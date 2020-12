Un’idea per la testa: il bob è il taglio dell’anno. Idee e ispirazioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se c’è chi, complici i lunghi mesi chiusi in casa, ha pensato di convertirsi a lunghezze XXL, d’altro canto c’è chi ha optato per un taglio netto, pratico, versatile e soprattutto intramontabile: il bob. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se c’è chi, complici i lunghi mesi chiusi in casa, ha pensato di convertirsi a lunghezze XXL, d’altro canto c’è chi ha optato per un taglio netto, pratico, versatile e soprattutto intramontabile: il bob.

RealPiccinini : Un consiglio ai followers, in particolare a quelli giovani che mi conoscono poco. Sono 40 anni che chi mi segue cer… - ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - LauraGaravini : Dobbiamo investire al meglio le risorse che stanno per arrivare dall'Europa. E, per farlo, non servono 300 consulen… - PappaletteraF : Pianta un albero per superare le amarezze del 2020. L'idea della Nuova Zelanda per superare l'annus horribilis - bonatozen : RT @mgmaglie: Santità @Pontifex,dica ai suoi ghostwriters,voi li chiamate minutanti,che estrapolare dalla dottrina sociale della Chiesa sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Natale gourmet: confezioni d'autore per Callipo disegnate da Antonio Aricò Fortune Italia