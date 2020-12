Szoboszlai, si è aperta la caccia al talento magiaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si è aperta ufficialmente la caccia a Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo, classe’ 2000, è appettito da mezza Europa, Milan, Inter e Juventus comprese. Quasi sicuramente lascerà il campionato austriaco a fine stagione per approdare in un campionato di alto livello. Scopriamo quali sono i club interessati. Szoboszlai, chi lo vuole? Sul talento magiaro stanno già lavorando da tempo i maggiori club europei. D’ altronde i suoi numeri parlano chiaro: oltre ad aver condotto per mano l’Ungheria ad Euro 2021, ha realizzato 4 goal conditi da 6 assist in campionato, 2 goal in Champions League e 2 goal nelle qualificazioni. Un bottino niente male per un giocatore la cui clausola rescissoria si aggira intorno ai 20milioni, il che rappresenta un’occasione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si èufficialmente laa Dominik. Ilungherese del Salisburgo, classe’ 2000, è appettito da mezza Europa, Milan, Inter e Juventus comprese. Quasi sicuramente lascerà il campionato austriaco a fine stagione per approdare in un campionato di alto livello. Scopriamo quali sono i club interessati., chi lo vuole? Sulstanno già lavorando da tempo i maggiori club europei. D’ altronde i suoi numeri parlano chiaro: oltre ad aver condotto per mano l’Ungheria ad Euro 2021, ha realizzato 4 goal conditi da 6 assist in campionato, 2 goal in Champions League e 2 goal nelle qualificazioni. Un bottino niente male per un giocatore la cui clausola rescissoria si aggira intorno ai 20milioni, il che rappresenta un’occasione ...

ManuFilippone95 : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - SchiroTheBabe : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - GIUSPEDU : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - Rossonero__1899 : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Szoboszlai aperta Szoboszlai, si è aperta la caccia al talento magiaro Periodico Daily - Notizie Szoboszlai, si è aperta la caccia al talento magiaro

C'è la fila per accaparrarsi il talento del Salisburgo Dominik Szoboszlai appetito daidai migliori top club europei tra cui Milan e ...

Tutti vogliono Szoboszlai: anche Real Madrid e Bayern in corsa

Come riporta Fabrizio Romano su calciomercato.com, anche Bayern Monaco e Real Madrid hanno avuto contatti con gli agenti del giocatore: “I contatti ci sono, il Real cerca giovan ...

C'è la fila per accaparrarsi il talento del Salisburgo Dominik Szoboszlai appetito daidai migliori top club europei tra cui Milan e ...Come riporta Fabrizio Romano su calciomercato.com, anche Bayern Monaco e Real Madrid hanno avuto contatti con gli agenti del giocatore: “I contatti ci sono, il Real cerca giovan ...