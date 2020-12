Spinazzola | «La sconfitta contro il Napoli è un episodio isolato Felicissimo per Calafiori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Leonardo, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittorialo Young Boys Leonardo, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittorialo Young Boys.– «Penso chesia un. Oggi abbiamo fatto un primo tempo di grande qualità, potevamo segnare di più. In svantaggio abbiamo reagito alla grande e ci siamo confermati un grande gruppo. Chiunque gioca lo fa bene, il modulo è definito e tutti sanno cosa devono fare. Ci troviamo tutti bene». NOTIZIA MIGLIORE DELLA SERATA – «Il gol di, sonoper lui. Nel primo tempo ci stava per riuscire, nel secondo ha fatto il gol. Sono felice anche per Mayoral, ...