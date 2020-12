Salvini e il grande problema con i 993 morti di oggi per coronavirus (Di giovedì 3 dicembre 2020) La protesta che è andata in scena davanti a Palazzo Chigi questa sera, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presenta alcuni aspetti davvero interessanti da analizzare dal punto di vista della posizione politica che si esplicita sui social network. Il leader della Lega ha voluto protestare, chiedendo le dimissioni di Giuseppe Conte, per il fatto che – mentre in Italia si muore per coronavirus – il governo ha pensato a modificare i decreti immigrazione, frutto delle sue politiche quando si trovava a fare il ministro dell’Interno nel governo giallo-verde. LEGGI ANCHE > Vinci una telefonata con Matteo Salvini, bastano i tuoi dati Instagram Salvini e i 993 morti di coronavirus di oggi «Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La protesta che è andata in scena davanti a Palazzo Chigi questa sera, con Matteo, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presenta alcuni aspetti davvero interessanti da analizzare dal punto di vista della posizione politica che si esplicita sui social network. Il leader della Lega ha voluto protestare, chiedendo le dimissioni di Giuseppe Conte, per il fatto che – mentre in Italia si muore per– il governo ha pensato a modificare i decreti immigrazione, frutto delle sue politiche quando si trovava a fare il ministro dell’Interno nel governo giallo-verde. LEGGI ANCHE > Vinci una telefonata con Matteo, bastano i tuoi dati Instagrame i 993didi«Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore ...

matteosalvinimi : #Salvini: Necessaria una grande operazione di #pacefiscale, per chi ha fatto dichiarazione, ma non è riuscito a pag… - lauraboldrini : L'Italia è tornata. È tornata il paese culla del diritto e delle libertà civili. Il Paese fiero del suo senso di um… - LegaSalvini : ++ SONDAGGI, LEGA DI #SALVINI TORNA A VOLARE: PD LONTANO ++ - AnselmiD1 : @laura_ceruti Diamogli almeno un unico grande merito: Se non fosse per loro che hanno fatto il governo col PD la pa… - Bluarte1 : RT @Luongo11: Grande @GiorgiaMeloni #GiuseppeConte presidente del Consiglio degli immigrati, si #DIMETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini grande DirittoDiSatira – ‘Non ci sono elementi di prova’. Che direbbe il grande Oiccarbetrof di Salvini Il Fatto Quotidiano Salvini e il grande problema con i 993 morti di oggi per coronavirus

La protesta che è andata in scena davanti a Palazzo Chigi questa sera, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presenta alcuni aspetti davvero interessanti da analizzare dal punto di ...

Nuovo DPCM, Salvini: Conte non può decidere quando arriva Babbo Natale

Matteo Salvini, intervistato da Skuola.net, ha parlato del nuovo DPCM che entrerà in vigore a breve e che regolerà le festività. Non solo: il segretario della Lega ha detto la sua anche per quanto rig ...

La protesta che è andata in scena davanti a Palazzo Chigi questa sera, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presenta alcuni aspetti davvero interessanti da analizzare dal punto di ...Matteo Salvini, intervistato da Skuola.net, ha parlato del nuovo DPCM che entrerà in vigore a breve e che regolerà le festività. Non solo: il segretario della Lega ha detto la sua anche per quanto rig ...