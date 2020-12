Paziente trasferito in elicottero da Foggia per il “Moscati” di Taranto Nella notte (Di giovedì 3 dicembre 2020) È atterrato poco prima della mezzanotte di oggi a Grottaglie un elicottero con a bordo un Paziente positivo al Covid. L’uomo, un sessantaduenne in condizioni critiche, è stato trasferito da Foggia all’aeroporto militare di Grottaglie, per essere poi immediatamente trasportato presso il reparto di Rianimazione del Moscati tramite un mezzo del 118. Il Paziente, già sedato e intubato per le sue condizioni critiche, è stato trasportato in una barella bio-contenitiva isolata. Sono stati costanti, durante tutte le fasi dello spostamento, il monitoraggio dei parametri vitali, la ventilazione manuale e l’assistenza specialistica dell’equipe medica che lo ha accompagnato. Automedica e ambulanza del 118 hanno preparato e gestito il trasferimento dell’uomo al Moscati, avvenuto in sicurezza in ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) È atterrato poco prima della mezzadi oggi a Grottaglie uncon a bordo unpositivo al Covid. L’uomo, un sessantaduenne in condizioni critiche, è statodaall’aeroporto militare di Grottaglie, per essere poi immediatamente trasportato presso il reparto di Rianimazione del Moscati tramite un mezzo del 118. Il, già sedato e intubato per le sue condizioni critiche, è stato trasportato in una barella bio-contenitiva isolata. Sono stati costanti, durante tutte le fasi dello spostamento, il monitoraggio dei parametri vitali, la ventilazione manuale e l’assistenza specialistica dell’equipe medica che lo ha accompagnato. Automedica e ambulanza del 118 hanno preparato e gestito il trasferimento dell’uomo al Moscati, avvenuto in sicurezza in ...

