Neymar allo scoperto | “Il prossimo anno voglio giocare con Messi”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Una battuta, o semplicemente un desiderio che, in un momento di euforia, è sfuggito dalla sua bocca., asso del Paris Saint-Germain, a seguito della vittoria all'Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, si è lasciato scappare qualche parola di troppo su Lionel Messi riaccendendo i rumors di mercato.: "L'con Messi"caption id="attachment 303351" align="alignnone" width="568"Messi (getty images)/captionAi microfoni di ESPN Argentina, O'Ney ha affermato che il suo più grande desiderio per il futuro è quello di tornare aaccanto a Lionel Messi: "Mi piacerebbedi nuovo con lui, è ciò che desidero di più", ha dettosenza peli sulla ...

