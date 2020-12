M5S: Di Battista a Corrao, 'stai sbagliando ma è la tua vita, in bocca al lupo' (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it.

La storia, però, si conclude qui, e Corrao spiega così la sua scelta: “L’aria dentro è irrespirabile da mesi e gli spazi di confronto interno del tutto azzerati. Non rimpiango nulla, è stato tutto mol ...

La scissione del M5S al Parlamento Europeo

Quattro europarlamentari, considerati vicini ad Alessandro Di Battista, hanno lasciato il gruppo e il Movimento in polemica con l'ala più moderata: ora cercheranno di entrare nei Verdi ...

