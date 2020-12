Governo, Conte: 'Rimpasto? I miei ministri sono i migliori' - Dpcm, il centrodestra occupa la Camera per protesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Rimpasto di Governo 'è una formula della vecchia politica ' che 'nessuna forza politica lo ha richiesto'. Lo ha detto Giuseppe Conte, aggiungendo: ' sono il capitano di una squadra che ha superato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi'è una formula della vecchia politica ' che 'nessuna forza politica lo ha richiesto'. Lo ha detto Giuseppe, aggiungendo: 'il capitano di una squadra che ha superato ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Governo, Conte: "Rimpasto? I miei ministri sono i migliori" | Dpcm, il centrodestra occupa la Camera per protesta TGCOM Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e ap...

Salvini e Meloni attaccano Conte: presidente degli immigrati, non degli italiani

ROMA – Lapidario il commento di Matteo Salvini all’intervento di Conte che illustra il nuovo Dpcm: «Parla Conte, il 90% dei commenti sulla suaPagina sono critiche e insulti. Gli italiani hanno capito ...

