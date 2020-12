«Forbes» e le imprenditrici più ricche d’America

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Quello del gender equality è senza dubbio uno dei temi caldi di questo indimenticabile (finora in negativo) 2020, con generazioni di donne sempre più stanche di rimanere in panchina e in ombra, puntualmente superate da colleghi uomini con evidenti maggiori opportunità di carriera. Per questo ci fa molto piacere comunicarvi la pubblicazione della nuova, prestigiosa classifica di Forbes, dedicata alle self made women più ricche e potenti degli Stati Uniti.