F1, Charles Leclerc: “George Russell? Per me può vincere! Per noi sarà un weekend complicato” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Charles Leclerc è pronto per il suo fine settimana del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno. Il monegasco sa che non saranno, nuovamente, giornate semplici per una Ferrari poco competitiva sul tracciato incastonato nel deserto vicino alla capitale del Bahrain, Manama. Il primo argomento che ha trattato nel corso della conferenza stampa di oggi riguarda George Russell, che sostituirà Lewis Hamilton in Mercedes dopo la positività al Covid-19 del campione del mondo. “George lo conosco bene, da lui mi aspetto almeno un podio – le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – ma se dovessi scommettere punterei su di lui per la vittoria”. Il pilota di Maranello, invece, tiene i piedi molto ben saldi al terreno parlando delle sue chance nel secondo appuntamento sulla pista di Sakhir: “Stiamo faticando, il quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)è pronto per il suo fine settimana del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno. Il monegasco sa che non saranno, nuovamente, giornate semplici per una Ferrari poco competitiva sul tracciato incastonato nel deserto vicino alla capitale del Bahrain, Manama. Il primo argomento che ha trattato nel corso della conferenza stampa di oggi riguarda George, che sostituirà Lewis Hamilton in Mercedes dopo la positività al Covid-19 del campione del mondo.lo conosco bene, da lui mi aspetto almeno un podio – le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – ma se dovessi scommettere punterei su di lui per la vittoria”. Il pilota di Maranello, invece, tiene i piedi molto ben saldi al terreno parlando delle sue chance nel secondo appuntamento sulla pista di Sakhir: “Stiamo faticando, il quarto ...

