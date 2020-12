Ellen Page, la star di “Juno” rivela sui social: “Sono transessuale, il mio nome è Elliot” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ellen Page l’ha dichiarato ufficialmente: è transessuale, e adesso il suo nome è Elliot. La moglie: “Sono orgogliosa di te“. I post sui social La star di Juno – film che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, l’ha dichiarato sui social: “Sono transessuale, il mio nome non è più Ellen ma Elliot Page, usate i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 dicembre 2020)l’ha dichiarato ufficialmente: è, e adesso il suoè Elliot. La moglie:orgogliosa di te“. I post suiLadi Juno – film che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, l’ha dichiarato sui, il mionon è piùma Elliot, usate i L'articolo proviene da Leggilo.org.

