Dal 2024 la Champions passa a 36 squadre | e cambierà tutto Anche in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La prossima rivoluzione del calcio europeo è prevista per il, l’anno in cui laLeague passerà da 32 a 36, come scriveMarca riprendendo un articolo del Times. Nel prossimo triennio (21-24), con format già chiuso e deciso e diritti già venduti, nella sede di Nyon stanno progettando le varie opzioni per rendere più attraente laLeague dal. Lo chiamano il “modello svizzero”, che nasce come contrappeso al progetto della Super League Europea, che continua a prendere forma in parallelo. La riforma dellaprevede l’ampliamento della competizione da 32 a 36, e la creazione di una prima fase con sei gironi da 6ciascuno. Il ...