Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Hanna Öberg vola via in testa, Dorothea Wierer nona (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di biathlon femminile è rimasta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l'Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia, in una sorta di bolla. Quest'oggi è andata in scena la sprint, anello di congiunzione perfetto con la prima tappa dal momento che con una sprint si era concluso il primo atto. Il successo è andato alla svedese Hanna Öberg a precedere la francese Chevalier e la sorella Elvira. Le azzurre lontane dalle migliori, con Lisa Vittozzi che ha chiuso in ...

La classifica di Coppa del Mondo di biathlon femminile aggiornata dopo la sprint di Kontiolahti due. In Finlandia proseguono le gare con una super Hanna Oeberg che si aggiudica gara e primato in class ...

