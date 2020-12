Cadaveri | brodaglie e sieri hi-tech | storia di vaccini e no-vax

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Insieme all’acqua potabile, agli impianti fognari e ai frigoriferi, isono lo strumento sanitario, in generale l’innovazione, che ha cambiato nel modo più rilevante ladella salute umana. Ma non solo la salute, se si pensa all’impatto che le malattie infettive hanno sull’economia e la vita politica delle società”. Inizia così la chiacchierata con Gilberto Corbellini, Professore ordinario didella medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, con il quale ci siamo confrontati sul perché dei dubbi e delle reticenze di molti al vaccino anti-Covid. Ripercorrendo alcune tappe fondamentali delladelle vaccinazioni, ci si rende facilmente conto di come dai primi rudimentali strumenti diagnostici e clinici, la scienza abbia fatto passi da gigante in fatto di sperimentazione e controlli. ...