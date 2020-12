Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2020 2021 | la classifica aggiornata

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Lagenerale delladeldi. L’azzurra Dorothea Wierer difende nuovamente il titolo dopo il successo arrivato nello scorso marzo. L’altoatesina dovrà fare i conti con tantissime avversarie a caccia della sfera di cristallo. Lisa Vittozzi, dopo un anno non facile, vuole tornare a essere protagonista nelle prime posizioni.GENERALEDEL1° H.Oeberg 156 2° Chevalier 115 3° Roiseland 114 4° Skottheim 112 5° E.Oeberg 108 6° Alimbekawa 108 7° Herrmann 97 8° Brorsson 979° Wierer 92 10° Knotten 88 32° Vittozzi 36 SportFace.

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Femminile #biathlon #biathlon #3Dicembre #biathlon - neveitalia : Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Femminile #biathlon #biathlon #3Dicembre #biathlon… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Hanna Öberg e Tarjei Bø conquistano la vittoria nelle sprint che aprono la second… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Hanna Öberg e Tarjei Bø conquistano la vittoria nelle sprint che aprono la sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Coppa

Ritrovate su questa pagina tutte le classifiche della Coppa del Mondo di Biathlon femminile (generale, sprint, inseguimento, individuale e mass-start).Biathlon Coppa del Mondo, staffetta femminile Kontiolahti 2020 in tv. Data, orario d'inizio, quando è e come vederla in streaming.