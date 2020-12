Benevento, Letizia duro: “La Juventus non fa più paura. Non è la stessa di 3-4 anni fa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gaetano Letizia, giocatore del Benevento e autore del gol del pareggio nell'ultima sfida di campionato contro la Juventus, ha parlato a Sportitalia Mercato del rendimento della Vecchia Signora non mancando di sottolineare come, a detta sua, la squadra attuale non sia più quella corazzata che incuteva timore alle rivali.Letizia: "Forse ci hanno sottovalutato"caption id="attachment 1057885" align="alignnone" width="570" Letizia (getty images)/caption"Sinceramente credo che questa Juventus non faccia più paura. Almeno non come qualche anno fa", ha detto Letizia. "Non è la stessa squadra di 3-4 anni fa. Quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gaetano, giocatore dele autore del gol del pareggio nell'ultima sfida di campionato contro la, ha parlato a Sportitalia Mercato del rendimento della Vecchia Signora non mancando di sottolineare come, a detta sua, la squadra attuale non sia più quella corazzata che incuteva timore alle rivali.: "Forse ci hanno sottovalutato"caption id="attachment 1057885" align="alignnone" width="570"(getty images)/caption"Sinceramente credo che questanon faccia più. Almeno non come qualche anno fa", ha detto. "Non è lasquadra di 3-4fa. Quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela ...

