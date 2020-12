Bebe Vio multata per aver violato il coprifuoco: ecco cosa è successo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La pluricampionessa paralimpica Bebe Vio torna a far parlare di sé, ma questa volta non sono i numerosi titoli iridati ad illuminare il suo nome, bensì la violazione del coprifuoco imposta per bar, ristoranti e locali alle ore 18:00. La campionessa mondiale ed europea di fioretto, alle 20 inoltrate, si trovava all’interno di un bar con alcuni amici presso il proprio comune di residenza, Mogliano Veneto, quando sono arrivate le forze dell’ordine, allertate da alcuni vicini che hanno notato la presenza della clientela nel bar. In base a quanto stabilito dalle restrizioni anti-Covid, a quell’ora l’esercizio sarebbe dovuto essere chiuso al pubblico già da due ore e avrebbe dovuto effettuare solo il servizio a domicilio. Subito è scattata l’ammenda di 400€ per tutti i presenti; un’ammenda che la campionessa ha subito pagato, mentre per il locale è ... Leggi su trendit (Di giovedì 3 dicembre 2020) La pluricampionessa paralimpicaVio torna a far parlare di sé, ma questa volta non sono i numerosi titoli iridati ad illuminare il suo nome, bensì la violazione delimposta per bar, ristoranti e locali alle ore 18:00. La campionessa mondiale ed europea di fioretto, alle 20 inoltrate, si trovava all’interno di un bar con alcuni amici presso il proprio comune di residenza, Mogliano Veneto, quando sono arrivate le forze dell’ordine, allertate da alcuni vicini che hanno notato la presenza della clientela nel bar. In base a quanto stabilito dalle restrizioni anti-Covid, a quell’ora l’esercizio sarebbe dovuto essere chiuso al pubblico già da due ore e avrebbe dovuto effettuare solo il servizio a domicilio. Subito è scattata l’ammenda di 400€ per tutti i presenti; un’ammenda che la campionessa ha subito pagato, mentre per il locale è ...

HuffPostItalia : Bebe Vio con gli amici in un locale oltre il coprifuoco: multata per 400 euro - SkyTG24 : Covid, multa per Bebe Vio, in un locale con gli amici oltre il coprifuoco - sole24ore : Oggi 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con #disabilità: ecco i protagonisti coinvolti in prima… - tsmellony : C’è differenza fra dire 'disabile' e 'persona con disabilità'? Sì, c’è una grossa differenza, perché nel primo caso… - bisagnino : L’Italia dei delatori: la campionessa disabile Bebe Vio denunciata da anonimi per una bevuta dopo le 18 -