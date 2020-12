Basket, Serie A 2020-2021: penalizzazione in arrivo per la Virtus Roma ed esclusione vicina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Situazione drammatica per la Virtus Roma, che il 9 dicembre potrebbe essere esclusa dalla Serie A 2020-2021. La squadra capitolina, come riportano alcuni quotidiani, non ha versato la quarta rata Fip, il cui termine ultimo era stato fissato per la mezzanotte della giornata di ieri. Questo comporterà ad una penalizzazione di tre punti nei confronti di Roma, ma la pena potrebbe ulteriormente aggravarsi, facendo sparire dal Basket che conta la Virtus. Infatti se questo pagamento della quarta rata Fip non dovesse arrivare prima del 9 dicembre, allora Roma sarebbe estromessa dal campionato. Le notizie che filtrano non sono assolutamente positive ed il futuro della Virtus è davvero appeso ad un ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Situazione drammatica per la, che il 9 dicembre potrebbe essere esclusa dalla. La squadra capitolina, come riportano alcuni quotidiani, non ha versato la quarta rata Fip, il cui termine ultimo era stato fissato per la mezzanotte della giornata di ieri. Questo comporterà ad unadi tre punti nei confronti di, ma la pena potrebbe ulteriormente aggravarsi, facendo sparire dalche conta la. Infatti se questo pagamento della quarta rata Fip non dovesse arrivare prima del 9 dicembre, allorasarebbe estromessa dal campionato. Le notizie che filtrano non sono assolutamente positive ed il futuro dellaè davvero appeso ad un ...

