Az-Napoli, la probabile formazione di Sky: Gattuso col 4-3-3 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Az-Napoli la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 3 dicembre 2020) Az-la: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : #AZNapoli, la probabile formazione della squadra di #Gattuso - areanapoliit : SKY - #Napoli, Petagna e Lozano out con l'AZ. Gattuso torna indietro nel tempo: probabile formazione - NapoliOnly : Questa la Probabile Formazione di Gattuso in vista dell'AZ Alkmaar #Napoli #RealSociedad #Azalkmaar #Rijeka… - phierpez : AZ-Napoli, la probabile formazione di SKY: confermato il 4-3-3 con 5 new entry [GRAFICO] - infoitsport : AZ-Napoli, la probabile formazione di SKY: confermato il 4-3-3 con 5 new entry [GRAFICO] -