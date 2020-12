Autostrade | sull' ex ad Giovanni Castellucci la procura indaga anche per tentata truffa

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo l'accusa - spiega Tgcom24 - la vecchia gestione di Aspi avrebbe ottenuto un tornaconto economico per diminuire i debiti assunti verso lo Stato con la sottoscrizione della Convenzione unica. "...

FabioSavelli : Autostrade, sì al piano tariffario ma resta il nodo manutenzioni evolutive sull'accordo con @GruppoCDP - Nebrodinotizie : Elevate 64 sanzioni al Codice della Strada sull'Autostrada Palermo-Messina -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade sull

Corriere della Sera

Si fa sempre più inquietante lo scenario che emerge dalle carte dell’inchiesta sulle barriere fonassorbenti pericolose che ha portato ai domiciliari l’ex a.d. di Autostrade per l’Italia e Atlantia Gio ...GENOVA - L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A (Aspi), Giovanni Castellucci, è indagato dalla procura di Genova anche per la vicenda delle gallerie, inchiesta aperta dopo il cr ...