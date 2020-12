Adolf Hitler eletto in Namibia. E non è un film (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiama Adolf Hitler Uunona. Un nome che, stando alle sue parole, è frutto del caso: “Mio padre non sapeva nemmeno cosa avesse fatto Adolf Hitler”, ha detto. E la notizia, riportata dalla Bild, è che il signor Adolf Hitler Uunona è il nuovo consigliere distrettuale di Ompundha, nella regione di Oshana in Namibia. Si batte contro l’apartheid, è membro dell’Organizzazione socialista del popolo dell’Africa del Sud-Ovest (Swapo) ed è convinto che il suo papà “non avesse capito cosa rappresenta l’uomo di cui porta il nome”. Ora è troppo tardi per cambiare nome, spiega, e in ogni caso tutti lo chiamano solo Adolf. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiamaUunona. Un nome che, stando alle sue parole, è frutto del caso: “Mio padre non sapeva nemmeno cosa avesse fatto”, ha detto. E la notizia, riportata dalla Bild, è che il signorUunona è il nuovo consigliere distrettuale di Ompundha, nella regione di Oshana in. Si batte contro l’apartheid, è membro dell’Organizzazione socialista del popolo dell’Africa del Sud-Ovest (Swapo) ed è convinto che il suo papà “non avesse capito cosa rappresenta l’uomo di cui porta il nome”. Ora è troppo tardi per cambiare nome, spiega, e in ogni caso tutti lo chiamano solo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

