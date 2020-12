Abi-Dipartimento della Pubblica Sicurezza: ridotte di quasi un terzo le rapine (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aumenta la Sicurezza nelle banche italiane e negli altri comparti più esposti al fenomeno criminale delle rapine. Nel 2019, infatti, le rapine denunciate alle Forze di Polizia sono state 24.276, quasi 11 mila casi in meno rispetto al 2015, con una diminuzione del 31%. Questo andamento positivo ha caratterizzato tutti i settori considerati in cui, negli ultimi cinque anni, si sono registrate sensibili riduzioni del fenomeno. Basti pensare che, tra il 2015 e il 2019, le rapine in banca si sono ridotte di quasi due terzi (-65%); quelle negli uffici postali si sono quasi dimezzate (-49%); le rapine nelle tabaccherie sono calate di un terzo (-33%), quelle nelle farmacie e negli esercizi commerciali sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aumenta lanelle banche italiane e negli altri comparti più esposti al fenomeno criminale delle. Nel 2019, infatti, ledenunciate alle Forze di Polizia sono state 24.276,11 mila casi in meno rispetto al 2015, con una diminuzione del 31%. Questo andamento positivo ha caratterizzato tutti i settori considerati in cui, negli ultimi cinque anni, si sono registrate sensibili riduzioni del fenomeno. Basti pensare che, tra il 2015 e il 2019, lein banca si sonodidue terzi (-65%); quelle negli uffici postali si sonodimezzate (-49%); lenelle tabaccherie sono calate di un(-33%), quelle nelle farmacie e negli esercizi commerciali sono ...

(Teleborsa) – Aumenta la sicurezza nelle banche italiane e negli altri comparti più esposti al fenomeno criminale delle rapine. Nel 2019, infatti, le rapine denunciate alle Forze di Polizia ...

Continuano a diminuire le rapine in banca. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, sono stati 92 i colpi compiuti allo sportello, con un calo del 56,4% rispetto ai 211 dello stesso periodo dell’anno pr ...

