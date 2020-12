Speranza in Senato, oggi nuovo Dpcm (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro Roberto Speranza illustrerà oggi il nuovo Dpcm in Senato. La norma, come ormai noto, dovrebbe entrare in vigore il 4 dicembre. Le voci di corridoio sui vari divieti saranno quasi tutte confermate, così come è riconfermata la divisione in fasce. Sul contact tracing, il ministro Speranza ha dichiarato al Corriere della Sera che “non bisogna farsi illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo, non dobbiamo perdere la memoria, conosciamo il virus, sappiamo i danni che fa“. E aggiunge che “servono altre settimane di sacrifici”, anche alla luce di ciò che è accaduto dopo il primo lockdown, quando si è determinato un clima da “liberi tutti sbagliato e ingiustificabile”. Quanto alla situazione attuale e ai numeri della pandemia, “Dall’analisi dei ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro Robertoillustreràilin. La norma, come ormai noto, dovrebbe entrare in vigore il 4 dicembre. Le voci di corridoio sui vari divieti saranno quasi tutte confermate, così come è riconfermata la divisione in fasce. Sul contact tracing, il ministroha dichiarato al Corriere della Sera che “non bisogna farsi illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo, non dobbiamo perdere la memoria, conosciamo il virus, sappiamo i danni che fa“. E aggiunge che “servono altre settimane di sacrifici”, anche alla luce di ciò che è accaduto dopo il primo lockdown, quando si è determinato un clima da “liberi tutti sbagliato e ingiustificabile”. Quanto alla situazione attuale e ai numeri della pandemia, “Dall’analisi dei ...

