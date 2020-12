Shopping per fasce d’età a Natale 2020: le ipotesi del governo e novità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre le Regioni spingono per veloci riaperture, in vista dell’apertura della stagione natalizia, il governo frena: sì, s’intravede il picco (dovrebbe arrivare tra una settimana), ma per salvare il Natale ci vuole ancora un po’ di tempo. C’è molta attesa per il prossimo Dpcm di inizio dicembre, il già famigerato Dpcm di Natale. E diverse sono le ipotesi attualmente allo studio, tra cui lo Shopping con orari dedicati a fasce d’età predefinite. Segui Termometro Politico su Google News Shopping per fasce d’età: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm di Natale 2020? Tra i contenuti che dovrebbero essere presenti nel decreto spicca il prolungamento del coprifuoco, che sarà tolto ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre le Regioni spingono per veloci riaperture, in vista dell’apertura della stagione natalizia, ilfrena: sì, s’intravede il picco (dovrebbe arrivare tra una settimana), ma per salvare ilci vuole ancora un po’ di tempo. C’è molta attesa per il prossimo Dpcm di inizio dicembre, il già famigerato Dpcm di. E diverse sono leattualmente allo studio, tra cui locon orari dedicati apredefinite. Segui Termometro Politico su Google Newsper: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm di? Tra i contenuti che dovrebbero essere presenti nel decreto spicca il prolungamento del coprifuoco, che sarà tolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Shopping per Il nuovo nemico: chi fa shopping per Natale Nicola Porro Alessandra Severini Il governo prova a trovare una mediazione con le regioni

Per evitare affollamenti nelle vie dello shopping i negozi potrebbero rimanere aperti fino alle 21. «Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata, per questo nei giorni di festa ...

Natale 2020: gioielli e accessori da sogno per lei

Per trovare il regalo giusto per la mamma, la sorella, la fidanzata, la figlia, quando il conto in banca lo consente si può pensare a un regalo 'no budget'. Gioielli e borse firmate fanno parte di que ...

