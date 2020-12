Salernitana, il primo posto resta sub iudice (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Marco De Martino Un atto dovuto. E’ da motivare così la decisione del giudice sportivo di B Battaglia di porre sub iudice il risultato di Cosenza-Salernitana. Un passaggio obbligatorio in ottemperanza alla richiesta del club silano di presentare reclamo per il presunto errore tecnico da parte della quaterna arbitrale capitanata dal signor Dionisi e riguardante l’ingresso in campo del centrocampista Ba, successivamente espulso per somma di ammonizioni. Battaglia ha però già dato un indizio, nelle decisioni assunte ieri, circa l’esito della querelle. Infatti il giudice sportivo ha provveduto a multare di cinquemila euro la società calabrese perché ha usufruito di quattro slot per i cambi e non di tre, proprio perché ha provveduto a sostituire Bruccini con Ba in un secondo momento rispetto al cambio originario e, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Marco De Martino Un atto dovuto. E’ da motivare così la decisione del gsportivo di B Battaglia di porre subil risultato di Cosenza-. Un passaggio obbligatorio in ottemperanza alla richiesta del club silano di presentare reclamo per il presunto errore tecnico da parte della quaterna arbitrale capitanata dal signor Dionisi e riguardante l’ingresso in campo del centrocampista Ba, successivamente espulso per somma di ammonizioni. Battaglia ha però già dato un indizio, nelle decisioni assunte ieri, circa l’esito della querelle. Infatti il gsportivo ha provveduto a multare di cinquemila euro la società calabrese perché ha usufruito di quattro slot per i cambi e non di tre, proprio perché ha provveduto a sostituire Bruccini con Ba in un secondo momento rispetto al cambio originario e, ...

psb_original : Salernitana, avv. Gentile sul caso Cosenza: 'Punti in cassaforte, siamo tranquilli' #SerieB - psb_original : Giudice Sportivo, due giornate a Brosco. Cosenza-Salernitana sub iudice ed ammenda per i calabresi #SerieB - psb_original : Cosenza, Trinchera sul caso Ba: 'Pasticcio causato da arbitro e quarto uomo. Le immagini parlano chiaro' #SerieB - psb_original : Caso Cosenza-Salernitana, Fabiani: 'Offensivo mistificare l’operato della terna arbitrale. Non potevano accorgersi… - infoitsport : Salernitana, Castori ed il primo posto: 'Non conta essere i più forti, ma fare più punti di tutti' -