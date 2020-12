‘Non guardare nei miei Lieder!’, ovvero come Mahler scriveva la sua musica (Di mercoledì 2 dicembre 2020) come scrive la sua musica un grande compositore? Alcuni lettori risponderanno che lo fa di getto, stimolato da un’ispirazione eccitata, da un’idea istantanea che si formalizza in pochi attimi sul pentagramma. Non è così. Esistono, certo, anche composizioni nate sull’onda di sollecitazioni immediate, ma in genere i lavori complessi soggiacciono a riscritture, modifiche, cambiamenti, revisioni. come facesse Gustav Mahler (1860-1911) ce lo spiega Anna Ficarella, musicologa addottoratasi nel Musikwissenschafliches Institut dell’Università di Colonia, oggi docente nel Conservatorio di Fermo. Il suo libro ha un titolo attraente: Non guardare nei miei Lieder!, e porta il sottotitolo Mahler compositore orchestratore interprete (Lim 2020). La citazione nel titolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)scrive la suaun grande compositore? Alcuni lettori risponderanno che lo fa di getto, stimolato da un’ispirazione eccitata, da un’idea istantanea che si formalizza in pochi attimi sul pentagramma. Non è così. Esistono, certo, anche composizioni nate sull’onda di sollecitazioni immediate, ma in genere i lavori complessi soggiacciono a riscritture, modifiche, cambiamenti, revisioni.facesse Gustav(1860-1911) ce lo spiega Anna Ficarella, musicologa addottoratasi nel Musikwissenschafliches Institut dell’Università di Colonia, oggi docente nel Conservatorio di Fermo. Il suo libro ha un titolo attraente: NonneiLieder!, e porta il sottotitolocompositore orchestratore interprete (Lim 2020). La citazione nel titolo proviene da ...

