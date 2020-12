Moto2, Baldassarri: dopo un 2020 complicato il ritorno al team Forward Racing (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Inutile nasconderlo, l'inizio di Lorenzo Baldassarri in Qatar, il marzo scorso, ci aveva fatto pensare ad una sua stagione da protagonista, alla guida della Kalex del team Pons, in Moto2 . Come l'anno ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Inutile nasconderlo, l'inizio di Lorenzoin Qatar, il marzo scorso, ci aveva fatto pensare ad una sua stagione da protagonista, alla guida della Kalex delPons, in. Come l'anno ...

Il secondo posto in Qatar è stato l’unico podio di “Baldattack” in questo 2020 e dopo aver salutato la scuderia di Pons è già salito in sella alla sua nuova moto: la MV Agusta F2 ...

Mezzo secondo più veloce rispetto al tempo che aveva segnato alla fine di luglio, ma nelle prove ufficiali di qualifica. I due giorni di test a Jerez sono stati promettenti per Lorenzo Baldassarri in ...

