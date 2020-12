“Lui no”. Ficarra e Picone, difficile da credere: è successo a sorpresa durante la puntata di addio da Striscia la Notizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lunedì scorso le parole di Ficarra di in merito alla loro conduzione di Striscia la Notizia, sono suonate come una doccia gelata: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile”. “Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto” ha continuato Picone nell’annunciare l’addio a Striscia La Notizia. Gli ha fatto eco Ficarra: “Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli saremo sempre grati”. Ma in un’intervista a Leggo hanno fatto il punto della situazione. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lunedì scorso le parole didi in merito alla loro conduzione dila, sono suonate come una doccia gelata: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione diche, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile”. “Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto” ha continuatonell’annunciare l’La. Gli ha fatto eco: “Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli saremo sempre grati”. Ma in un’intervista a Leggo hanno fatto il punto della situazione. (Continua dopo ...

