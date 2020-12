Libertadores, Santos-LDU: rissa in campo e 23 minuti di recupero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una rissa fra i giocatori di Santos e LDU Quito è stata la causa per cui la sfida si è conclusa dopo 23 minuti di recupero La sfida di Copa Libertadores fra Santos e LDU Quito è terminata dopo 23 minuti di recupero a causa di una rissa scoppiata nei minuti finali della sfida. A causa di questa rissa, il direttore di gara ha espulso tre giocatori: Luiz Felipe del Santos, Rodrigo Aguirre e Lucas Villarruel della LDU Quito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unafra i giocatori die LDU Quito è stata la causa per cui la sfida si è conclusa dopo 23diLa sfida di Copafrae LDU Quito è terminata dopo 23dia causa di unascoppiata neifinali della sfida. A causa di questa, il direttore di gara ha espulso tre giocatori: Luiz Felipe del, Rodrigo Aguirre e Lucas Villarruel della LDU Quito. Leggi su Calcionews24.com

DaAlleno : ??? Bella Champions ma la #CopaLibertadores? Solo 23 minuti di recupero in ???? #Santos vs #LDUQuito ???? con risse fina… - corradone91 : L'eroe è Gabriel #Arias, portiere del #Racing e del Cile. Uno dei migliori del continente da anni: oggi 5/6 interve… - LorenzoRizz97 : Santos-Quito, 22 minuti di recupero. Pitana a cazzo duro su tutti. Ad un certo punto c’erano tipo 60 persone in cam… - andreameli51 : Dopo 23 minuti di recupero il #Santos raggiunge i quarti di #Libertadores: possibile derby ???? contro il Gremio - milanecon : @sburrotre Giocava praticamente a centrocampo, una roba a metà strada tra la mezzala e il trequartista e ha fatto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertadores Santos Quito-Santos, Copa Libertadores: streaming, pronostici Il Veggente Libertadores, Santos-LDU: rissa in campo e 23 minuti di recupero

Una rissa fra i giocatori di Santos e LDU Quito è stata la causa per cui la sfida si è conclusa dopo 23 minuti di recupero ...

Santos – LDU Quito: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Santos (Bra) - LDU Quito (Ecu) del 1 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Copa Libertadores ...

Una rissa fra i giocatori di Santos e LDU Quito è stata la causa per cui la sfida si è conclusa dopo 23 minuti di recupero ...La partita Santos (Bra) - LDU Quito (Ecu) del 1 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Copa Libertadores ...