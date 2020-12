Lazio, Caicedo: «Bene contro il Dortmund. Volevamo riscattarci» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund. PRESTAZIONE – «Abbiamo approcciato Bene, giocando una partita con personalità. Il Borussia Dortmund è forte ma siamo stati bravi. Siamo partiti Bene, sbagliando poco e tenendo fino alla fine da grande squadra. OBIETTIVO – «Volevamo riscattarci dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese, non abbiamo vinto ma il punto conquistato è stato importante». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Felipe, attaccante della, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions Leagueil Borussia: le sue dichiarazioni Felipe, attaccante della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in Champions Leagueil Borussia. PRESTAZIONE – «Abbiamo approcciato, giocando una partita con personalità. Il Borussiaè forte ma siamo stati bravi. Siamo partiti, sbagliando poco e tenendo fino alla fine da grande squadra. OBIETTIVO – «dopo la brutta sconfittal’Udinese, non abbiamo vinto ma il punto conquistato è stato importante». Leggi ...

