Il Natale più solitario della regina Elisabetta | a Windsor | col principe Filippo

Da Buckingham Palace è arrivata la conferma: quest'anno, causa coronavirus, Elisabetta II e principe Filippo trascorreranno il Natale, da soli, a Windsor. Dunque, per la prima volta in trentatrè anni, non saranno a Sandringham col resto della royal family. Dagli anni '80, infatti, la famiglia reale al gran completo si riunisce ogni Natale nella tenuta di Sandrigham, nel Norfolk. L'anno scorso all'appello mancavano solo Harry e Meghan, che hanno trascorso le vacanze in Canada prima delle «dimissioni» da reali. Ma quest'anno, come recita il breve comunicato di Buckingham, «dopo aver considerato gli opportuni consigli, Sua Maestà e il Duca hanno deciso di trascorrere un tranquillo Natale a Windsor».

