Il figlio di Schumacher, Mick, approda in Formula Uno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Inizia in F1 la carriera del figlio di Michael La notizia era nell'aria da mesi, ma è arrivata la conferma ufficiale nelle ultime ore: Mick Schumacher figlio dell'ex pilota Ferrari Michael approderà in Formula Uno. Exciting times! Hear from @SchumacherMick as he signs for the team from next season #HaasF1 pic.twitter.com/Ev01Z8TOVb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020 L'annuncio dalla parte del team Haas nella mattinata del 2 dicembre: il figlio del sette volte campione del Mondo farà il suo debutto la prossima stagione nei motori che contano. Leggi anche: Mick Schumacher: "In gara uso i consigli di papà Michael" Mick ha 21 anni e ha sempre gareggiato con la Formula 2 con ...

